mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Общественная палата

Выбрать дату
2024
Жена бойца СВО стала депутатом в Башкирии
9 сентября, 10:09
2021
Общественная палата Башкирии просит дать правовую оценку публикациям в СМИ Татарстана
6 марта 2021, 10:10
Председатель Общественной палаты Башкирии предложил протестующим пообщаться
1 февраля 2021, 13:07
2020
Жители Башкирии приняли участие в создании видеоархива воспоминаний детей войны
17 декабря 2020, 12:54
Стал известен новый состав Общественной палаты Башкирии
27 ноября 2020, 06:54
Четверым задержанным в Кармаскалинском районе Башкирии понадобилась помощь медиков
Общественная палата Башкирии приняла от задержанных в Кармаскалах жалобы об избиениях.
15 ноября 2020, 13:47
2019
Общественная палата Башкирии предложит властям помочь ветеранам
Предложения будут направлены депутатам, министрам, в администрации городов и районов.
21 декабря 2019, 05:22
Гражданский форум в Уфе: Больше 1000 человек рассуждали о власти и обществе
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пришел на заключительную часть форума.
27 мая 2019, 19:28
В Башкирии запустили опрос среди подростков и учителей о травле в школах
28 апреля 2019, 11:25
Член ОП Башкирии предложил облегчить перезахоронение погибших в войне
6 апреля 2019, 08:33
Айгуль Муратова избрана в Общественную палату России
28 февраля 2019, 05:30
Избранные: В Уфе сформирована городская Общественная палата
В состав палаты вошли 30 представителей различных организаций и городских сообществ.
27 февраля 2019, 07:57
Электрошантаж вместо комфорта: В Уфе жителям апартаментов пригрозили отключить свет
Представители инициативной группы жителей пришли в Общественную палату Башкирии.
11 февраля 2019, 13:07
2018
В Уфе на форуме «Сообщество» предложили перестать защищать детей
25 апреля 2018, 13:10
В Уфе рассказали о важности ролевых игр в решении семейных конфликтов
25 апреля 2018, 07:49
В Уфе обсудят взаимодействие общества, бизнеса и власти
16 апреля 2018, 04:33
В Уфе пройдет форум активных граждан «Сообщество»
4 апреля 2018, 07:55
2017
Новый состав Общественной палаты Башкирии соберется 4 июля
20 июня 2017, 11:13

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика