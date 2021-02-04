Жители дома на Шота Руставели встретились с мэром Уфы Сергеем Грековым

Жители дома на Шота Руставели встретились с мэром Уфы Сергеем Грековым

Вчера, 15:08ОбществоАнна КононоваPhoto: Mkset.ru
Инициативная группа домов № 5 на улице Шота Руставели и № 5 на улице Конституции встретились с мэром Уфы Сергеем Грековым. Поводом стала проблема точечной застройки во дворах компанией ПСК-6.

Инициативная группа встретилась с мэром Уфы Сергеем Грековым. Однако пока решения по поводу их проблемы не нашли. Как рассказала активистка и жительница дома № 5 на Шота Руставели Алла Яковлева, они договорились, что градоначальник приедет к ним во двор и уже на месте будет решаться вопрос.

В разговоре с корреспондентом Mkset Яковлева сказала, что встреча пока не назначена, в администрации пообещали связаться с ними. Однако позже, как сообщила редакция «Эха Москвы в Уфе», Сергей Греков прибыл на встречу с инициативной группой дома № 5 на Шота Руставели.

По словам Аллы Яковлевой, мэр осмотрел площадки по обоим адресам, а позже Сергей Греков, застройщики и главный архитектор уехали «обсуждать, что с этим всем делать».

Напомним, строительная компания начала возведение многоэтажки во дворе дома на Шота Руставели. Жители не раз выходили на пикет на улицы Уфы и на Красную площадь в Москве. Позже на проблему точечной застройки обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров и потребовал прекратить работы. Однако на территории стройки все ещё стоит забор, кран, а также не проведена рекультивация котлована посреди двора. Аналогичная ситуация произошла во дворе дома № 5 на улице Конституции, где местные жители буквально похоронили придомовую территорию.

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