Жители дома на Шота Руставели встретились с мэром Уфы Сергеем Грековым

Напомним, строительная компания начала возведение многоэтажки во дворе дома на Шота Руставели. Жители не раз выходили на пикет на улицы Уфы и на Красную площадь в Москве. Позже на проблему точечной застройки обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров и потребовал прекратить работы. Однако на территории стройки все ещё стоит забор, кран, а также не проведена рекультивация котлована посреди двора. Аналогичная ситуация произошла во дворе дома № 5 на улице Конституции, где местные жители буквально похоронили придомовую территорию.