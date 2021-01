ПСК-6 подала в суд на двух жителей дома на Шота Руставели из-за демонтажа забора

ПСК-6 подала в суд на двух жителей дома на улице Шота Руставели Дмитрия Сафаргалеева и Федора Яковлева из-за того, что они разобрали забор вокруг стройки. Активистка Алла Яковлева предоставила Mkset исковое заявление.

Ранее ПСК-6 начала строительство многоэтажки во дворе дома № 5 на улице Шота Руставели. Местные жители возмутились, заявляя, что из-за стройки на стенах их дома образуются трещины. Они не раз выходили на пикеты в Уфе, а также на Красной площади в Москве. В начале сентября прошлого года они осадили холл правительства Башкирии. Позже на проблемную стройку выехал глава республики Радий Хабиров и запретил дальнейшие работы. Согласно исковому заявлению, забор разбирали 15 июля 2020 года, о чем ПСК-6 сообщила ЧОО «Цитадель». Как рассказала Алла Яковлева Mkset, в демонтаже участвовали 40 человек. Тогда на Дмитрия Сафаргалеева и Федора Яковлева были составлены административные заявления. Штраф составил по 300 рублей. Теперь ПСК-6 подали иск в Орджоникидзевский суд Уфы, оценив ущерб в 103 тысячи рублей. Этот иск показывает всю подлость ПСК-6 и их отношение к решению главы республики. Они наплевли на него.<…> Я считаю, что данное исковое заявление обозначает, что ПСК-6 ничего не поняли, не сделали выводы и ничего не хотят менять. Они хотят переть, как таран. Мы тоже будем переть. Мы просто вынуждены это делать, прокомментировала Алла Яковлева. Судебное заседание состоится завтра.

