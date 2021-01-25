ПСК-6 подала в суд на двух жителей дома на Шота Руставели из-за демонтажа забора

Этот иск показывает всю подлость ПСК-6 и их отношение к решению главы республики. Они наплевли на него.<…> Я считаю, что данное исковое заявление обозначает, что ПСК-6 ничего не поняли, не сделали выводы и ничего не хотят менять. Они хотят переть, как таран. Мы тоже будем переть. Мы просто вынуждены это делать, прокомментировала Алла Яковлева.