В документах, разрешающих стройку дома на Шота Руставели в Уфе, выявлены нарушения

Напомним, летом 2020 года жители дома на улице Шота Руставели отстаивали свой двор, где велась стройка многоэтажки. Возведением здания занималась компания «ПСК-6». Жители жаловались на опасную стройку, а также устраивали пикеты не только в Уфе, но и в Москве.