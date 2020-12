В документах, разрешающих стройку дома на Шота Руставели в Уфе, выявлены нарушения

В администрации главы республики сообщили о предварительных итогах работы комиссии по изучению документов, разрешающих строительство высотки на Шота Руставели. Напомним, данные разрешения выдавались мэрией Уфы.

Как изданию «Эхо Москвы в Уфе» сообщили местные жители, сейчас строительство приостановлено, однако техника с места еще не уехала, а территория по-прежнему ограждена забором. — Если предписания не будут выполнены, вопрос будет решаться в судебном порядке. По предварительной оценке рабочей группы имеются явные нарушения в выдаче разрешительных документов, заявили в администрации Хабирова. Напомним, летом 2020 года жители дома на улице Шота Руставели отстаивали свой двор, где велась стройка многоэтажки. Возведением здания занималась компания «ПСК-6». Жители жаловались на опасную стройку, а также устраивали пикеты не только в Уфе, но и в Москве. В начале сентября противники стройки осадили холл правительства Башкирии. Позже на стройку выехал глава республики Радий Хабиров, который запретил дальнейшие работы и поручил ликвидировать объект. Позже глава республики отметил, что данная ситуация стала толчком в создании Градостроительного совета, который будет заниматься вопросами жилищного строительства.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter