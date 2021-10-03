Плюс 482, минус 23: в Башкирии очень быстро растет число больных коронавирусом

Плюс 482, минус 23: в Башкирии очень быстро растет число больных коронавирусом
Плюс 482, минус 23: в Башкирии очень быстро растет число больных коронавирусом
Вчера, 16:26ОбществоАндрей КоролевФото: Медиахолдинг 1Mi
Число заболевших коронавирусом в Башкирии превысило 68 тысяч человек.

За минувшие сутки коронавирусом в Башкирии официально заразилось 482 человека. Таким образом общее количество инфицированных составляет 68309 человек.

За минувшие сутки вылечилось 248 человек, общее количество успешно перенесших опасную инфекцию составляет 59399 человек.

Также актуальная сводка от оперштаба Башкирии по борьбе с коронавирусом уточняет, что covid-19 стал причиной смерти еще 23 пациентов. Это по-прежнему самое высокое число смертей в регионе.

Напомним, что в сентябре количество заболевших коронавирусом в республике составляло не менее 300 человек в день, это число продолжает медленно расти.

Вакцинировались хотя бы одним компонентом 1,29 млн жителей республики.

Сюжеты:
Коронавирус 2021
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здравоохранение
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