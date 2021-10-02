В Минздраве Башкирии рассказали, как вскрывают трупы пациентов с коронавирусом

В Минздраве Башкирии рассказали, как вскрывают трупы пациентов с коронавирусом
В Минздраве Башкирии рассказали, как вскрывают трупы пациентов с коронавирусом
Вчера, 09:35ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Все тела погибших от новой инфекции должны быть исследованы при патологическом вскрытии.

Существует определенный порядок данной процедуры и разъяснен он в памятке по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. При этом она является строго обязательной для погибших пациентов у которых при жизни была диагностирования инфекция.

Происходит аутопсия в соответствии со строго регламентированными правилами. Из отделения, где человек скончался, его транспортируют в самое последнее отделение в жизни человека – в патологоанатомическое. Там, в отделении, или попросту в морге, по правилам должна находиться специальная папка, в которой и можно найти ту самую памятку по технике процедуры вскрытия и забора материала для предстоящего бактериологического исследования.

Также в патотделении должна обязательно быть специализированная защитная одежда, а именно противочумный костюм II типа спец.укладка для забора материала. Еще из необходимого для таких случаев в отделении должен находиться стерильный секционный набор, необходимый запас средств для дезинфекции и емкостями для их приготовления.

Важно, что в соответствии с документом саму процедуру вскрытия необходимо проводить в присутствии работника организации, уполномоченной осуществлять федеральный государственный санэпид надзор. В порядке действий также указано, что материалы взятые при вскрытии нужно оперативно доставить в региональное представительство Центра гигиены и эпидемиологии для лабораторного исследования.

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