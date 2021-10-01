В Башкирии побит очередной антирекорд по коронавирусу: +452 заболевших и +22 погибших

Стало известно, что за последние сутки в Башкирии был побит очередной антирекорд по коронавирусной инфекции. Так, по данным оперативного штаба в регионе за последние сутки ковид был обнаружен у 452 человек, что на 32 человека больше в сравнении со вчерашним днем. Также общее количество заболевших COVID-19 уже превысило 67 тысяч человек.
Отмечается и другой антирекорд — 22 человека погибло от инфекции за минувшие сутки. Заметим, что данное число растет уже третий день, если 29 сентября данный показатель составлял 19 человек, то 30 сентября уже 21 пациент погиб, сражаясь с вирусом.
Между тем вакцинированное население составляет 50%, а именно первым компонентом привились почти 1,3 миллиона человек, вторым — около 1,2 миллиона человек.
Напомним, что сегодня глава Башкирии ввел ограничения в связи с ростом заболевших COVID-19. В частности, ограничения разделены на три этапа. Первый — начнется с 4 октября, второй — с 12 октября, а третий — с 18. Узнать, какие места в Башкирии позволительно будет посещать только при наличии сертификата о вакцинации, либо со справкой о перенесенном в течение 6 месяцев коронавирусе, можно здесь.