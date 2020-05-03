В штабе по коронавирусу рассказали, что ждет вахтовиков, которые вернутся в Башкирию

В региональном оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в Башкирии рассказали о том, какая подготовка сейчас

Напомним, с просьбой позаботиться об этих людях к властям Башкирии обратился их работодатель - руководство компании "СтройТрансНефтеГаз".

По словам руководителя управления по социальным коммуникациям администрации главы Башкирии Елены Прочаковской, вахтовиков сразу встретят и перевезут в обсерваторы, где у них возьмут анализы.

- Вещи отдельно, люди отдельно, - пояснила Елена Прочаковская. - Автобусы, в которых их будут перевозить, приспособлены, водители будут в СИЗах (средства индивидуальной защиты - ред.). Ждем вахтовиков. Когда они прилетят, зависит от многих факторов.