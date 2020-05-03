В штабе по коронавирусу рассказали, что ждет вахтовиков, которые вернутся в Башкирию
Людей сразу же отвезут в обсерваторы.
В региональном оперативном штабе по противодействию распространению коронавируса в Башкирии рассказали о том, какая подготовка сейчас
Напомним, с просьбой позаботиться об этих людях к властям Башкирии обратился их работодатель - руководство компании "СтройТрансНефтеГаз".
По словам руководителя управления по социальным коммуникациям администрации главы Башкирии Елены Прочаковской, вахтовиков сразу встретят и перевезут в обсерваторы, где у них возьмут анализы.
- Вещи отдельно, люди отдельно, - пояснила Елена Прочаковская. - Автобусы, в которых их будут перевозить, приспособлены, водители будут в СИЗах (средства индивидуальной защиты - ред.). Ждем вахтовиков. Когда они прилетят, зависит от многих факторов.
Напомним, по последним данным в Башкирии зафиксировано 1022 случая заражения коронавирусом. По мнению специалистов, прибытие вахтовиков может дать серьезную прибавку к этом числу.