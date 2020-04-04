У заболевшего вахтовика из поезда Москва-Белорецк коронавирус не обнаружен

— У мужчины, который в тяжелом состоянии был снят с поезда в Инзере, результат анализа на коронавирус — отрицательный! Результат пришёл из Уфы сегодня утром.Сейчас пациент по-прежнему находится в Белорецкой инфекционной больнице, его состояние — среднее. Желаю ему скорейшего выздоровления! — написал Андрей Иванюта.

Напомним, 2 апреля стало известно, что примерно в час ночи на станции Инзер с поезда № 676 был госпитализирован 26-летний мужчина с подозрением на коронавирусную инфекцию. Мужчина намеревался добраться до Белорецка, в пути он почувствовал ухудшение состояния, повышение температуры до 37,8 градусов. Сам пассажир пояснил, что за границей не был, возвращался с работы вахтовым методом, но при этом ранее он общался с человеком, зараженным коронавирусом. Мужчина был незамедлительно госпитализирован специализированной бригадой в изолированный бокс в Белорецкую ЦРБ. Всех, кто контактировал с заболевшим в пути из числа пассажиров и сотрудников железной дороги, также обследовали на коронавирус.