Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае
21 апреля, 14:53ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В настоящий момент с рудника изолированы более 80 человек.
Зараженного уроженца Башкирии обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском, что в Алтайском крае.
Российская газета сообщает, что 33-летний сотрудник АО "Сибирь-Полиметаллы" приехал на Карболихинский рудникиз Башкирии в конце марта. 10 апреля его госпитализировали в местную больницу с пневмонией, а 17 апреля результаты тестов подтвердили у него наличие коронавирусной инфекцией.
В настоящий момент удалось выяснить, что с ним контактировали 84 человека: 72 человека, которые проживали с ним вместе в общежитии, а также шесть медиков, два работника пищеблока, два сотрудника клининговой компании и два работника прачечной.
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