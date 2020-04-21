Вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом рабочих в Алтайском крае

Зараженного уроженца Башкирии обнаружили на Карболихинском руднике под Змеиногорском, что в Алтайском крае.

Российская газета сообщает, что 33-летний сотрудник АО "Сибирь-Полиметаллы" приехал на Карболихинский рудникиз Башкирии в конце марта. 10 апреля его госпитализировали в местную больницу с пневмонией, а 17 апреля результаты тестов подтвердили у него наличие коронавирусной инфекцией.