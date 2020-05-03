В Башкирии проверят на коронавирус депутатов Госсобрания после заражения вице-спикера

Сегодня, 3 мая, стало известно, что будут проверены на коронавирус все депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.

Такое решение было принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом вице-спикера Рустема Ахмадинурова, который также возглавляет региональный исполком партии «Единая Россия».

Как стало известно Медиакорсети, сейчас Рустем Ахмадинуров находится в инфекционной больнице в Уфе с пневмонией. Состояние Рустема Маратовича удовлетворительное.