В Башкирии проверят на коронавирус депутатов Госсобрания после заражения вице-спикера
3 мая, 16:09ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Такое решение принято после новости о заражении коронавирусом вице-спикера Рустема Ахмадинурова.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 3 мая, стало известно, что будут проверены на коронавирус все депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии. Об этом сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев.
Такое решение было принято после того, как стало известно о заражении коронавирусом вице-спикера Рустема Ахмадинурова, который также возглавляет региональный исполком партии «Единая Россия».
Как стало известно Медиакорсети, сейчас Рустем Ахмадинуров находится в инфекционной больнице в Уфе с пневмонией. Состояние Рустема Маратовича удовлетворительное.
Константин Толкачев также пожелал Рустему Ахмадинурову скорейшего выздоровления, а всем своим коллегам-депутатам и землякам – беречь себя.
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