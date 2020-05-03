Глава Башкирии рассказал, как старается защищаться от коронавируса

Сегодня, 3 мая, на своей странице в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как изменился его рабочий график в свете угрозы заражения коронавирусом.

Глава региона пояснил, что старается работать с прежней интенсивностью, но при этом решил ограничить круг контактов, сведя их почти к нулю. Это касается, в том числе, совещаний, которые по максимум проводятся в режиме видеоконференций.

Вдобавок глава Башкирии регулярно сдает тесты на коронавирус. В этом есть смысл, если учесть, что среди заразившихся коронавирусом за последние сутки оказался глава регионального исполкома партии "Единая Россия" Рустем Ахмадинуров. Он госпитализирован с пневмонией в инфекционную больницу.

Все. кто был в контакте с Ахмадинуровым, изолированы, у них взяты тесты на коронавирус.

- Еще раз прошу всех соблюдать режим самоизоляции. Пик эпидемии еще впереди. Давайте будем ответственными и пройдем всё с минимальными потерями, - написал Радий Хабиров в соцсетях.