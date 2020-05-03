Глава исполкома «ЕР» в Башкирии сообщил о самочувствии после заражения коронавирусом

Глава регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров соощил Медиакорсети, что проходит лечение в Республиканской инфекционной больнице в Уфе.

— Лечусь. Температура. Но все терпимо, — коротко ответил он на вопросы корреспондента нашего издания.

Напомним, о заражении Рустема Ахмадинурова стало известно сегодня, об это в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров, подчеркнув, что Рустем Маратович в последнее врем активно участвовал в работе штаба по противодействию распространению коронавируса и, наверняка, мог заразиться в процессе работы.

Ахмадинуров был госпитализирован накануне с пневмонией, тест на коронавирус дал положительный результат. Его состояние сейчас удовлетворительное.

Все, кто в последнее время находился с ним в контакте, изолированы, у них взяты тесты на коронавирус.

Места выбывших волонтеров заняли другие ребята.

Пока непонятно, как отразится ситуация с заражением Рустема Ахмадинурова на работе правительства, ведь он принимал участие в совещаниях в последнее время.