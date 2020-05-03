Глава исполкома «ЕР» в Башкирии сообщил о самочувствии после заражения коронавирусом
Рустем Ахмадинуров госпитализирован в Республиканскую инфекционную больницу в Уфе.
Глава регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров соощил Медиакорсети, что проходит лечение в Республиканской инфекционной больнице в Уфе.
— Лечусь. Температура. Но все терпимо, — коротко ответил он на вопросы корреспондента нашего издания.
Напомним, о заражении Рустема Ахмадинурова стало известно сегодня, об это в соцсетях сообщил глава региона Радий Хабиров, подчеркнув, что Рустем Маратович в последнее врем активно участвовал в работе штаба по противодействию распространению коронавируса и, наверняка, мог заразиться в процессе работы.
Ахмадинуров был госпитализирован накануне с пневмонией, тест на коронавирус дал положительный результат. Его состояние сейчас удовлетворительное.
Все, кто в последнее время находился с ним в контакте, изолированы, у них взяты тесты на коронавирус.
Места выбывших волонтеров заняли другие ребята.
Пока непонятно, как отразится ситуация с заражением Рустема Ахмадинурова на работе правительства, ведь он принимал участие в совещаниях в последнее время.
Напомним, по последним данным в Башкирии зарегистрировано 1022 случая заражения коронавирусом.