В минздраве Башкирии уточнили, сколько тяжелых больных коронавирусом в регионе
Всего сейчас с этим диагнозом в республике госпитализированы 438 человек.
Сегодня, 3 мая, по данным минздрава Башкирии, в Башкирии госпитализированы с диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» 438 человек.
Из них в состоянии средней тяжести находятся 188 человек, тяжелых – 31 пациент, из них подключены к аппаратам ИВЛ 19 человек. 219 госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии.
Среди заболевших оказался глава регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Он был госпитализирован накануне с пневмонией, тест на коронавирус дал положительный результат.
Более подробная информация о дислокации больных коронавирусом в лечебных учреждениях Башкирии опубликована здесь.
На амбулаторном лечении находятся 385 человек с легкой формой заболевания.
В целом, по данным на 12 часов 3 мая, всего в Башкирии зарегистрировано 1022 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки добавились 87 подтвержденных результатов COVID-19.