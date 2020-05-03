В минздраве Башкирии уточнили, сколько тяжелых больных коронавирусом в регионе

Сегодня, 3 мая, по данным минздрава Башкирии, в Башкирии госпитализированы с диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» 438 человек.

Из них в состоянии средней тяжести находятся 188 человек, тяжелых – 31 пациент, из них подключены к аппаратам ИВЛ 19 человек. 219 госпитализированных находятся в удовлетворительном состоянии.

Среди заболевших оказался глава регионального исполкома партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров. Он был госпитализирован накануне с пневмонией, тест на коронавирус дал положительный результат.

Более подробная информация о дислокации больных коронавирусом в лечебных учреждениях Башкирии опубликована здесь.

На амбулаторном лечении находятся 385 человек с легкой формой заболевания.