В Уфе 33-летнего мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции
2 апреля, 18:47ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Административное наказание уфимец получил на второй день после введения режима полной самоизоляции.
В пресс-службе ведомства сообщили, что уфимца задержали на улице Летчиков в Затоне сегодня ночью во время профилактического рейда полицейских.
Из подробностей сообщается только, что он находился в общественном месте, решение было вынесено в суде, где его признали виновным. Теперь ему нужно выплатить административный штраф в размере 15 тысяч рублей.
Напомним, что глава Башкирии Радий Хабиров ввел режим полной самоизоляции 31 марта. На оперативном совещании он заявлял, что в первое время жителей республики штрафовать не будут, а будут только убеждать, что такое поведение неправильно. Напомним еще раз, что штрафы для граждан составят от 15 до 40 тысяч рублей.
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