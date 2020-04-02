В Уфе 33-летнего мужчину оштрафовали на 15 тысяч за нарушение режима самоизоляции

В пресс-службе ведомства сообщили, что уфимца задержали на улице Летчиков в Затоне сегодня ночью во время профилактического рейда полицейских.

Из подробностей сообщается только, что он находился в общественном месте, решение было вынесено в суде, где его признали виновным. Теперь ему нужно выплатить административный штраф в размере 15 тысяч рублей.