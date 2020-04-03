Жителям Башкирии не будут из-за коронавируса начислять пени за просрочку оплаты ЖКХ
3 апреля, 09:55ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Послабления дадут с 1 марта до конца полной самоизоляции.
Такое обещание жителям республики дал замминистра ЖКХ Башкирии Ильдус Мамаев. ОН отметил, что пени за просрочку оплаты за коммунальные услуги не будут начислять ресурсоснабжающие и управляющие компании.
В то же время чиновник отметил, что это не повод игнорировать платежи, так как на отрасль ЖКХ итак возлагаются большие нагрузки, ведь финансовая ситуация напрямую зависит от платежей жителей Башкирии. В период пандемии он посоветовал оплачивать онлайн.
Напомним, в Башкирии период полной самоизоляции действует с 31 марта. Уже ночью на 1-е апреля жителя Уфы оштрафовали на 15 тысяч рубле за нарушение правил самоизоляции. Ранее Радий Хабиров говорил, что первое время нужно пытаться мягко убедить жителей соблюдать правила безопасности.
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