Жителям Башкирии не будут из-за коронавируса начислять пени за просрочку оплаты ЖКХ

Такое обещание жителям республики дал замминистра ЖКХ Башкирии Ильдус Мамаев. ОН отметил, что пени за просрочку оплаты за коммунальные услуги не будут начислять ресурсоснабжающие и управляющие компании.

В то же время чиновник отметил, что это не повод игнорировать платежи, так как на отрасль ЖКХ итак возлагаются большие нагрузки, ведь финансовая ситуация напрямую зависит от платежей жителей Башкирии. В период пандемии он посоветовал оплачивать онлайн.