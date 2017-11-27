Под Уфой мусор начали отвозить на полигон мимо сортировки

Руководитель «Эко-Уфа» Николай Штоль считает, что предприятие хотят вытеснить с рынка.

Сотрудники «Эко-Уфа» (мусоросортировочный комплекс на полигоне ТБО в Черкассах) утверждают, что с 22 ноября мусор от спецавтохозяйства перестали привозить на сортировку, его стали возить сразу на захоронение. Об этом они сообщили в интервью ресурсу «Бажин-фактор». А гендиректор «Эко-Уфа» Николай Штоль считает, что таким образом «спецавтохозяйство хочет, что его предприятие прекратило работу, чтобы обращением отходов занималось только оно».