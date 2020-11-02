В Башкирии за три дня составили 700 протоколов из-за нарушения масочного режима

В Башкирии за три дня составили 700 протоколов из-за нарушения масочного режима

Вчера, 19:57ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
С 31 октября по 1 ноября в Башкирии зарегистрировано 700 нарушений масочного режима. В связи с этим были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в России был установлен всеобщий масочный режим. В связи с этим объявили о рейдах для проверки соблюдения требований Роспотребнадзора, которые в Башкирии стартовали 28 октября. Нарушения предусматривают штрафы до 200 тысяч рублей.

За три дня в республике было составлено 700 протоколов за нарушения режима. Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях в трех заведениях общепита, работа которых теперь ограничена с 23-00 до 6-00.

Отметим, что временно закрыли ТК «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском районе Уфы. На рынках не соблюдались меры безопасности в период пандемии коронавируса. В частности у посетителей и продавцов отсутствовали маски и перчатки, покупатели не соблюдали дистанцию, а также в павильонах не установлены антисептики. Рынки вернутся к работе после устранения нарушений.

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