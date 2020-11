В Башкирии за три дня составили 700 протоколов из-за нарушения масочного режима

С 31 октября по 1 ноября в Башкирии зарегистрировано 700 нарушений масочного режима. В связи с этим были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в России был установлен всеобщий масочный режим. В связи с этим объявили о рейдах для проверки соблюдения требований Роспотребнадзора, которые в Башкирии стартовали 28 октября. Нарушения предусматривают штрафы до 200 тысяч рублей. За три дня в республике было составлено 700 протоколов за нарушения режима. Кроме того, были возбуждены дела об административных правонарушениях в трех заведениях общепита, работа которых теперь ограничена с 23-00 до 6-00. Отметим, что временно закрыли ТК «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском районе Уфы. На рынках не соблюдались меры безопасности в период пандемии коронавируса. В частности у посетителей и продавцов отсутствовали маски и перчатки, покупатели не соблюдали дистанцию, а также в павильонах не установлены антисептики. Рынки вернутся к работе после устранения нарушений.

