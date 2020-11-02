В Башкирии за три дня составили 700 протоколов из-за нарушения масочного режима

Отметим, что временно закрыли ТК «Заречный» в Ленинском районе и «Меркурий» в Орджоникидзевском районе Уфы. На рынках не соблюдались меры безопасности в период пандемии коронавируса. В частности у посетителей и продавцов отсутствовали маски и перчатки, покупатели не соблюдали дистанцию, а также в павильонах не установлены антисептики. Рынки вернутся к работе после устранения нарушений.