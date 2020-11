За минувшие сутки в Башкирии скончался еще один пациент от осложнений, вызванных коронавирусной инфекций. В республиканском минздраве сообщили, какие сопутствующие заболевания были у пациента.

Известно, что 55-м погибшим от коронавируса человеком стала 69-летняя жительница Альшеевского района. Женщина страдала атеросклерозом. Также врачи диагностировали у нее острый тромбоз бедренной и подвздошной артерий правой нижней конечности. За минувший день количество заболевших увеличилось на 93. За весь период подтверждено 10956 случаев. Минздрав сообщил, что от коронавируса вылечились девять человек, всего с начала пандемии — 9886.

