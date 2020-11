В Башкирии за минувшие сутки 93 человека заразились коронавирусом. Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

По словам министра, темп прироста в Башкирии составляет 0,8%. На стационарном лечении находятся 226 человек. В тяжелом состоянии 193 человека, двое на ИВЛ. Выписаны из стационаров за минувшие сутки 516 человек. Умерших от коронавируса нет. Всего с момента начала пандемии скончались от коронавируса 54 пациента. Также Максим Забелин отметил, что в Башкирии на сегодняшний день развернуто 4780 коек в больницах республики. Из них занято 82%.

