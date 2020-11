Список памяти погибших от коронавируса врачей пополнили несколько медиков из Башкирии

Во Всероссийский «Список памяти медработников, погибших во время пандемии» вошли ещё два врача из Башкирии.

Всего в списке числится 15 скончавшихся от Covid-19 врачей республики. Жертвой коронавируса стал врач анестезиолог-реаниматолог ЦРБ в Благовещенске Александр Морозов. Он проработал в больнице 18 лет. Список также пополнила 66-летняя врач-терапевт Белебеевской ЦРБ Зулия Мухаметшина. В «Список памяти» вошли участковый терапевт Наиль Саматов, уроженец Башкирии, работал в Егорьевской ЦРБ в Подмосковье, операционная медсестра ГКБ № 1 в Стерлитамаке Флюра Азельгариева, которой было 57 лет, 40-летняя рентгенолаборант горбольницы в Салавате Инна Гарифуллина, 54-летняя врач-иммунолог РКБ имени Куватова Олеся Давлетнурова. От коронавируса также скончались 63-летний невролог из Стерлитамака Ринат Дашкин, 67-летняя медсестра ГКБ № 13 в Уфе Наталья Дергунова, 54-летний водитель «скорой» Давлекановской ЦРБ Радик Исхаков, 56-летняя медсестра Белебеевской ЦРБ Елена Никонорова, 54-летний детский врач-психиатр РКПЦ в Уфе Лариса Нурлыгаянова, 62-летний терапевт горбольницы № 1 Октябрьского Сафарбек Одинаев, невролог поликлиники № 1 в Уфе Людмила Селиванец, 59-летняя неонатолог РКБ имени Куватова Елена Смирнова и хирург ГКБ № 1 в Стерлитамаке Андрей Ширяев, которому был 61 год. Напомним, всего в Башкирии зарегистрировано 55 смертельных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки от Covid-19 умерла 69-летняя жительница Альшеевского района. Врачи также диагностировали у женщины острый тромбоз бедренной и подвздошной артерий правой нижней конечности.

