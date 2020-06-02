В Башкирии появится еще одно граффити в честь медиков
Закончить рисунок планируется ко Дню медика. Об этом сообщили в администрации Уфы.
Новое граффити появится на фасаде здания 21-й больницы. Масштабный рисунок в честь медиков, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, займет всю стену.
Для реализации задуманного наняли стрит-арт художника, который уже приступил к работе. На стене будет изображен врач в белом халате, а под ним надпись «Спасибо за ваш труд!». Работы планируется завершить к 21 июня, когда будет отмечаться День медицинского работника.
Напомним, в столице Башкирии уже появился «антикоронавирусный» рисунок напротив РКБ имени Куватова. Врачей медицинского учреждения решили поддержать в связи со вспышкой коронавируса, произошедшей в стенах учреждения. На рисунке была изображена женщина-врач, показывавшая средний палец коронавирусу. Однако вскоре этот жест заменили на кулак.