В Башкирии появится еще одно граффити в честь медиков

Новое граффити появится на фасаде здания 21-й больницы. Масштабный рисунок в честь медиков, которые работают на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией, займет всю стену.

Для реализации задуманного наняли стрит-арт художника, который уже приступил к работе. На стене будет изображен врач в белом халате, а под ним надпись «Спасибо за ваш труд!». Работы планируется завершить к 21 июня, когда будет отмечаться День медицинского работника.