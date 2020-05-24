Автор граффити возле РКБ нарисовал еще одну «антикоронавирусную» работу в Уфе
24 мая, 17:23ОбществоТатьяна МайороваФото: vk.com
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Художник Артур Лукьянов на сей раз разместил агитационную надпись в одном из дворов столицы республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Художник Артур Лукьянов, нарисовавший ранее нашумевшее граффити возле РКБ имени Куватова, в котором трижды пришлось менять жест врача, сделал еще одну работу, посвященную антикоронавирусной теме.
На асфальте во дворе одного из жилых домов в уфимском микрорайоне Зеленая Роща появилась теперь надпись: «Лера, не выходи из-за меня!».
Это граффити стало эпизодом общероссийской акции, которая прошла в городах Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Москва, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург. Там появились такие же надписи на асфальте.
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