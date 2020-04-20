Скромные чиновники Уфы резко изменили смысл граффити против коронавируса возле РКБ

Сегодня, 20 апреля, соцсети не без сарказма обсуждают конечный результат творческой инициативы столичных властей, который появился на стене дома по улице Кирова, 65, что расположен напротив Республиканской клинической больницы имени Куватова.

Напомним, в конце прошлой недели художник-граффитист Артур Лукьянов начал рисовать на стене дома напротив РКБ граффити, которое должно было морально поддержать медиков и пациентов, оказавшихся в карантине из-за массового заражения коронавирусом, происшедшего в клинике.

В качестве образца для подражания была выбрана карикатура известного западного иллюстратора MJ.Hiblen, который нарисовал целый цикл работ о борьбе медиков всего мира с коронавируса. На оригинальном рисунке женщина в медицинской форме демонстрировала злобному возбудителю вируса красноречивый жест при помощи вытянутого среднего пальца руки, как бы говоря ему, что он не пройдет и не победит людей.

Работа над уфимским граффити заняла несколько дней, прервать ее заставил сильный дождь. Судя по всему, эта вынужденная пауза стала роковой.

За пару дней многие благопристойные уфимцы высказали свое возмущение жестом нарисованного доктора, опасаясь, что он может стать дурным примером для местных детей и в целом плохо охарактеризовать медиков Башкортостана.

В итоге администрация Уфы, которая выступила заказчиком работы, приняла решение заменить жест. Средний палец сменился указательным, что, видимо, с точки зрения чиновников, должно было выглядеть не менее устрашающе. Об этом сообщила вице-мэр Уфы Алина Сулейманова.

Однако, как отметили пользователи соцсетей в итоге карикатура приобрела иной смысл, особенно в свете печальных событий в РКБ, в которой за короткое время заразились более полусотни медиков и пациентов. Получилось, что женщина-врач, изображенная на картинке, как бы зазывает коронавирус в больницу. Как подметил один из участников обсуждения, портретное сходство нарисованной женщины-врача с главным врачом РКБ имени Куватова и, возможно, другими врачами, окончательно превратило карикатуру в мем.

Администрации города посоветовали заменить жест русским кукишем, но, скорее всего, к совету не прислушаются, так как кукиш тоже будет выглядеть не слишком педагогично.