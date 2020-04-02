Как в Башкирии будут учиться школьники, у которых нет доступа в интернет

Для школьников, которым недоступен выход в интернет, будут доставляться специальные бумажные кейсы с заданиями на дом:

— В понедельник школьный автобус с дежурным учителем будет развозить кейсы по домам наших ребятишек или местам, где их можно будет безопасно передать родителям. В среду такой же автобус с дежурным учителем будет собирать решенные задания и выдавать новый бумажный кейс для последующих двух дней обучения. В пятницу автобус собирает выполненные задания, которые были выданы в среду, — рассказал министр образования РБ.

Кроме того, Айбулат Хажин подчеркнул, что в тех случаях, когда школьникам будет доступна сотовая связь, не исключается взаимодействие с учителем по мобильному телефону.

Напомним, с 6 апреля школы республики приступают к дистанционному обучению. Продолжительность одного урока будет сокращена до 30 минут. А свободные субботы ведомство рекомендует школьникам и их родителям заняться дистанционными курсами, в том числе, ведущих виртуальных университетов страны и мира. Бесплатные курсы по мере готовности размещаются на портале «Электронное образование РБ».