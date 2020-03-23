Радий Хабиров: башкирские школы технологически не готовы к дистанционному обучению

По завершении каникул школы переходят на дистанционное обучение. До начала апреля общеобразовательные учреждения республики должны успеть подготовиться к этому, сообщил министр образования РБ Айбулат Хажин.

За учениками младших классов, при согласии родителей, будут следить рабочие группы, состоящие максимум из 15 человек.

Пока дети будут на каникулах, учителей обучат азам дистанционного образования. Двухмодульный обучающий дистанционный курс пройдет с 24 марта по 27 марта и с 30 марта по 1 апреля.

Еще одна новость для школьников: продолжительность одного урока будет сокращена до 30 минут. А свободные субботы ведомство рекомендует школьникам и их родителям заняться дистанционными курсами, в том числе, ведущих виртуальных университетов страны и мира. Бесплатные курсы по мере готовности размещаются на портале «Электронное образование РБ».

Студенты всех колледжей Башкирии переходят на дистанционные формы обучения еще раньше, с 23 марта. Большинство федеральных вузов на дистанционное обучение перешли с 16 марта. Исключение касается лишь студентов 1- 4 курсов БГМУ. Их перевели на такой вид обучения с 18 марта.

— Дистанционное обучение — сложная задача, беспрецедентная задача. Здесь нужен творческий подход, и технологически мы не готовы. У нас есть ряд школ, где нет интернета. Там, где есть интернет, нет навыков. Изучайте лучшие практики, — заметил глава Башкирии Радий Хабиров.