В Башкирии с понедельника все школы вновь начнут учиться

В период пандемии коронавируса расписание школьных занятий претерпело значительные изменения. Ранее учащиеся школ были на каникулах. С 6 апреля они переходят на дистанционное обучение – в таком формате обучение будет вестись как минимум 2 недели «в связи со сложной обстановкой в стране и мире». Возможно, оно будет продлено, - также уточнил министр образования республики Айбулат Хажин.

Школьники будут учиться с 10 часов утра в одну смену.

В начальных классах для детей, чьи родители в силу различных обстоятельств не могут находиться дома (врачи, госслужащие, работники банков, продавцы продуктов питания, фармацевты, полицейские и т.д.) – будут организованы группы не более 15 человек.

Во втором формате учителя будут работать с детьми в онлайн-режиме, используя все необходимые платформы, которые ранее изучили учителя на курсах повышения квалификации. Все они должны быть исключительно бесплатными. В случае, если родителей заставляют платить за использование платформ - об этом необходимо сообщать в министерство образования.

«У ребенка должны быть девайсы, гаджеты с достаточной скоростью интернета. Все образовательные платформы, которыми будут пользоваться учителя, доступны на сайте электронного образования республики, - пояснил айбулат Хажин.

Третий вариант дистанционного обучения – с помощью так называемых электронных кейсов. Обмен будет осуществляться по почте. В том случае, если в населенном пункте не будет хватать достаточной скорости интернета.

В случае, если, например, в селе, вообще нет интернета, обучение будет проходить через кейсы уже бумажные. Развозить до каждого ученика их будут водители школьных автобусов каждый понедельник.