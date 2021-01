Владимир Путин поручил решить вопрос с продлением выплат на ЖКХ без заявлений

Отказать могут людям, имеющим высокий доход или задолженность перед ЖКХ.

Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля решить вопрос с продлением беззаявительного порядка предоставления субсидий на оплату ЖКХ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт Кремля. В целях материальной поддержки малоимущих граждан выделяется субсидия на оплату ЖКХ, позволяющая уменьшить траты на квартплату. Отказать могут людям, имеющим высокий доход или задолженность перед ЖКХ. Добавим, что каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно. Ранее субсидии на оплату ЖКУ выдавались гражданам на шесть месяцев — для продления выплаты на следующие полгода необходимо было заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. Из‑за распространения коронавируса ограничение в сроках было снято, выплата продлевалась автоматически. Порядок получения субсидий на оплату ЖКХ правительство упростило в июле и затем продлило беззаявительный порядок получения субсидий в октябре.

