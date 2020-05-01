Власти Башкирии сообщили о своем решении, касающемся главврача РКБ

В пресс-службе главы Башкирии Радия Хабирова прокомментировали коллективное обращение сотрудников РКБ имени Куватова. В правительстве заявили, что руководитель региона в курсе этого видео, поэтому оно будет, как и все обращения жителей региона, рассмотрено «в установленном порядке».

«Что касается главного врача РКБ имени Куватова Сырталновой Эльзы, как она работала, так и будет работать. В непростой ситуации, как специалист, она вместе с 2,5 тысячным коллективом прошла тяжелый путь вывода больницы из ситуации с коронавирусом», – сообщили журналистам в аппарате правительства.

Напомним, врачи РКБ в Башкирии, где произошла вспышка коронавируса, записали коллективное видел, где более 20 человек заявили, что действия Сыртлановой нуждаются в правовой оценке. Видеообращение адресовано президенту России Владимиру Путину, премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, генпрокурору Игорю Краснову, руководителю следкома Александру Бастрыкину и министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко.

Медики в видеозаписи сообщили о том, что с приходом главного врача больница испытывает проблемы из-за действий новой управленческой команды. Последней каплей для врачей стал тот факт, что в РКБ стала очагом коронавируса. Медики также настаивают, что после объявления карантина они остались в больнице без средств защиты, без возможности помыться, нормально поесть и иногда без сна.