Минздрав Башкирии ответил на жалобу родственников умершей в РКБ им. Куватова больной

В Башкирии сын умершей 48-летней пациентки жаловался на работу администрации больницы РКБ имени Куватова, Минздрава и Центра гигиены и эпидемиологии. Дело в том, что его мама поступила в медучреждение на плановое лечение, однако спустя ровно месяц женщина умерла.

Родственники женщины считают, что всему виной халатность врачей. Они задаются вопросом, почему их матери не делали тесты на наличие коронавируса, но проверяли на атипичную пневмонию.

В Минздраве дали разъяснения по поводу проведенных тест-систем. Выяснилось, что у пациентки наличие коронавируса определяли с помощью генетического анализа.