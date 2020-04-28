Минздрав Башкирии ответил на жалобу родственников умершей в РКБ им. Куватова больной
Сын умершей не верил, что его маме сделали все необходимые анализы на наличие коронавируса.
В Башкирии сын умершей 48-летней пациентки жаловался на работу администрации больницы РКБ имени Куватова, Минздрава и Центра гигиены и эпидемиологии. Дело в том, что его мама поступила в медучреждение на плановое лечение, однако спустя ровно месяц женщина умерла.
Родственники женщины считают, что всему виной халатность врачей. Они задаются вопросом, почему их матери не делали тесты на наличие коронавируса, но проверяли на атипичную пневмонию.
В Минздраве дали разъяснения по поводу проведенных тест-систем. Выяснилось, что у пациентки наличие коронавируса определяли с помощью генетического анализа.
— В описанном случае с пациенткой Х., находящейся на лечении в РКБ им. Куватова, при исследовании биологического материала на COVID-19 c применением тест-системы для выявления РНК коронавируса 2019-nCov методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией SARS-Cov-2 установлено отсутствие вируса, вызывающего новую коронавирусную инфекцию, — ответили в ведомстве.