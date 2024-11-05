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Перинатальный центр РКБ

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2024
В главном роддоме Башкирии сменился руководитель
5 ноября, 13:52
В Уфе родился третий 12-палый малыш
Республиканский клинический перинатальный центр Башкирии поделился необычным случаем, с которым столкнулись врачи.
22 апреля, 15:00
2020
В РКБ имени Куватова отключили горячую воду более, чем на неделю
3 июля 2020, 11:27
Власти Башкирии сообщили о своем решении, касающемся главврача РКБ
1 мая 2020, 06:11
2017
В Уфе из перинатального центра эвакуировали 280 человек
5 октября 2017, 12:57
В Республиканском перинатальном центре нашли нарушения
15 сентября 2017, 14:05

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