В Башкирии количество заболевших коронавирусом за сутки увеличилось на 77 человек

В Башкирии за прошедшие сутки количество заболевших увеличилось на 77 человек. Теперь в регионе число зарегистрированных с новой коронавирусной инфекцией составляет 843 человека.

О новых летальных случаях не сообщается, таким образом, к текущему моменту количество умерших от коронавируса остается прежним – 14 человек. По информации портала, за сутки выписали из больниц 47 человек. Данные будут уточнены чуть позже в региональном минздраве.

Всего по России за прошедшие сутки подтвердилось 7 933 случаев в 85 регионах. По состоянию на 1 мая зарегистрирован 114 431 случай по стране. Всего в России провели более 3,7 млн лабораторных исследований.

Напомним, что вчера было известно о 766 случаев коронавируса. В стационарах региона лечение проходили 354 человека. Из них в удовлетворительном состоянии – 160, состоянии средней тяжести – 163 человек, тяжелых – 31, на ИВЛ находятся 19 человек. На амбулаторном лечении с легкой формой коронавируса находится 231 человек.