В Башкирии местного жителя осудят за пост о коронавирусе в социальных сетях
Житель Ишимбая распространял через соцсети ложную информацию.
В республиканской прокуратуре сообщили, что мужчина призывал местных жителей не ходить в больницу, поскольку, с его слов, оттуда увезли врача с инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.
В ведомстве выявили, что эта информация была ложной и представляла угрозу для жизни и безопасности граждан. В ведомстве приняли решение направить для решения вопроса об административном наказании материалы в полицию.
Теперь мужчине угрожает наказание за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений ( ст. 13.15 КоАП РФ). Результаты рассмотрения дела пока что не опубликованы. В настоящее время недостоверные сообщения удалены.