В Башкирии местного жителя осудят за пост о коронавирусе в социальных сетях

В республиканской прокуратуре сообщили, что мужчина призывал местных жителей не ходить в больницу, поскольку, с его слов, оттуда увезли врача с инфекционное отделение с подозрением на коронавирус.

В ведомстве выявили, что эта информация была ложной и представляла угрозу для жизни и безопасности граждан. В ведомстве приняли решение направить для решения вопроса об административном наказании материалы в полицию.