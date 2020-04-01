В Уфе закроют детские сады, оставят лишь дежурные дошкольные учреждения
1 апреля, 15:02ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Об этом сообщил пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 1 апреля, на ежедневном брифинге пресс-секретарь администрации Уфы Марсель Байдавлетов сделал важное объявление, касающееся дальнейшей работы дошкольных учреждений.
По его словам, сегодня принято решение закрыть в городе детские сады. Для тех, кто все же вынужден работать или по другой причине не может оставаться дома с ребенком, будут открыты десять дежурных детских садов. Информация о них появится позже на сайте столичной мэрии.
Напомним, со вчерашнего вечера в Башкирии начал действовать режим полной самоизоляции.
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