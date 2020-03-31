Глава Башкирии уточнил, сколько может продлиться особый режим из-за коронавируса
31 марта, 23:34ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Радий Хабиров уточнил сроки введенных ограничений при общении с главами муниципалитетов.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе общения по видеоселектору с главами городов и районов республики ответил на их вопросы о том, как долго могут продлиться ограничения, введенные в связи с угрозой коронавируса в Башкирии.
- Апрель, май — будем в этом режиме как здрасьте, - сказал подчиненным Радий Хабиров.
Он также уточнил, что, как говорят ученые, Россия находится в самом начале эпидемии, в отличие от других стран Европы и Азии.
Напомним, с 20.00 сегодняшнего дня в Башкирии введен режим полной самоизоляции, который продлится до особого распоряжения.
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