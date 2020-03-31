Глава Башкирии уточнил, сколько может продлиться особый режим из-за коронавируса

Сегодня, 31 марта, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе общения по видеоселектору с главами городов и районов республики ответил на их вопросы о том, как долго могут продлиться ограничения, введенные в связи с угрозой коронавируса в Башкирии.

- Апрель, май — будем в этом режиме как здрасьте, - сказал подчиненным Радий Хабиров.

Он также уточнил, что, как говорят ученые, Россия находится в самом начале эпидемии, в отличие от других стран Европы и Азии.