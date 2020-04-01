В Башкирии зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусом

Мэр башкирского Кумертау Олег Фролов сообщил в социальных сетях, что в республике увеличилось количество заболевших коронавирусом. Он отметил, что новый заболевший зарегистрирован в его городе.

Всего, по словам мэра, в Кумертау сейчас два случая заражения новой коронавирускной инфекцией. Глава администрации призвал не нарушать режим самоизоляции и оставаться дома для безопасности.

Напомним, что до сегодняшнего дня было известно о семи случаях заболевания, сегодня заболел восьмой человек. Самыми первыми заболевшими были две сестры из Дюртюлей, одну из них уже выписали из больницы. Предпоследний заболевший был как раз из Кумертау, и о нем стало известно вчера.