В минздраве Башкирии привели свежие данные о пациентах с коронавирусом

Сегодня, 1 апреля, на брифинге, посвященном противодействию распространению коронавируса в республике, заместитель министра здравоохранения РБ Ирина Кононова сообщила последние данные о ситуации на 13.00 по местному времени.

По ее словам, в Башкирии выявлены с подтвержденным диагнозом «заражение новой коронавирусной инфекцией» восемь человек. Состояние пациентов удовлетворительное. Одна девушка вылечилась и выписана.

Еще 107 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них в основном находятся жители республики, побывавшие в последнее время за рубежом. Среди них есть 14 несовершеннолетних. Все они ждут результатов анализов.

Как отметил на днях на совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров, наивно надеяться, что число инфицированных пациентов в Башкирии не будет расти.

Напомним, вчера с 20 часов в регионе введен режим полной самоизоляции для всех за исключением работников жизнеобеспечивающих предприятий.

Известно также, что в целом в России подтверждено 2774 случая заражения коронавирусом в регионах, за сутки добавилось 440, скончались 25 человек (+5), выздоровели 194 (+52).