СПЧ Башкирии обратился в прокурору для проверки отдела полиции из-за «пыток холодом»

Совет по правам человека Башкирии направил обращение в республиканскую прокуратуру для проверки отдела полиции № 3 в Уфе, где ранее под арестом находился юрист штаба Навального Федор Телин.

Напомним, 22 января Федор Телин был задержан. На следующий день Кировский районный суд принял решение об аресте на пять суток. Позже юрист штаба рассказал в соцсетях, что отделе полиции № 3 пока одни сотрудники оформляли его, «другие смотрели порно на телефоне». По его словам, в «углах камеры наблюдалась застывшая блевотина, а воздух был насыщен ароматом мочи». Кроме того, там отсутствовал санузел и кнопка вызова, а на стуки в дверь полицейские не реагировали. Главное — в другом. Температура в камерах была очень низкой. По ощущениям не выше +10° С. Не спасало одеяло, которое они принесли через час, хоть на мне была шапка, свитер, джинсы и подштанники, написал Федор Телин. Активист штаба признался, что это была «натуральная пытка холодом». Он также заявил, что направит обращение в прокуратуру города. Глава Совета по правам человека Владимир Барабаш сообщил, что они также обратились в республиканское ведомство для проверки заявления Телина. Чтобы подтвердить или опровергнуть изложенное мы и обратились в прокуратуру. И если подтвердится, то принять меры, сообщил Барабаш Mkset. Напомним, 23 января в Башкирии прошел митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Федора Телина задержали накануне, а координатора уфимского штаба Лилию Чанышеву 23 числа перед началом протестной акции. Им обоим был назначен арест на пять суток. Второй митинг прошёл 31 января. Накануне Телина и активистку Ольгу Комлеву снова задержали. Лилию Чанышеву, а также члена СПЧ Руслана Валеева задержали в день митинга.

