СПЧ Башкирии обратился в прокурору для проверки отдела полиции из-за «пыток холодом»

Напомним, 22 января Федор Телин был задержан. На следующий день Кировский районный суд принял решение об аресте на пять суток. Позже юрист штаба рассказал в соцсетях, что отделе полиции № 3 пока одни сотрудники оформляли его, «другие смотрели порно на телефоне». По его словам, в «углах камеры наблюдалась застывшая блевотина, а воздух был насыщен ароматом мочи». Кроме того, там отсутствовал санузел и кнопка вызова, а на стуки в дверь полицейские не реагировали.
Главное — в другом. Температура в камерах была очень низкой. По ощущениям не выше +10° С. Не спасало одеяло, которое они принесли через час, хоть на мне была шапка, свитер, джинсы и подштанники, написал Федор Телин.
Активист штаба признался, что это была «натуральная пытка холодом». Он также заявил, что направит обращение в прокуратуру города.
Глава Совета по правам человека Владимир Барабаш сообщил, что они также обратились в республиканское ведомство для проверки заявления Телина.
Чтобы подтвердить или опровергнуть изложенное мы и обратились в прокуратуру. И если подтвердится, то принять меры, сообщил Барабаш Mkset.
Напомним, 23 января в Башкирии прошел митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Федора Телина задержали накануне, а координатора уфимского штаба Лилию Чанышеву 23 числа перед началом протестной акции. Им обоим был назначен арест на пять суток. Второй митинг прошёл 31 января. Накануне Телина и активистку Ольгу Комлеву снова задержали. Лилию Чанышеву, а также члена СПЧ Руслана Валеева задержали в день митинга.