На митинге 31 января в Уфе было задержано более 200 человек

Из них 17 человек — несовершеннолетние

По данным Общественной наблюдательной комиссии республики Башкортостан 31 января в Уфе на митинге в поддержку Алексея Навального было задержано более 200 человек. Из них 17 человек являются несовершеннолетними. Об этом сообщает эксперт комиссии, юрист Олег Галин. На 48 часов задержаны 6 человек, в том числе координатор Штаба Навального Лилия Чанышева и юрист организации Федор Телин. В тоже время общественная организация ОВД-Инфо сообщает о 70 задержанных в Башкирии. Из них 56 человек в Уфе и 14 в Стерлитамаке. В МВД по Башкортостану пока никак не комментировали прошедший митинг, а также не озвучивали численность собравшихся. Напомним в минувшее воскресенье в Уфе прошел второй за месяц митинг в поддержку Алексея Навального.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter