На митинге 31 января в Уфе было задержано более 200 человек

По данным Общественной наблюдательной комиссии республики Башкортостан 31 января в Уфе на митинге в поддержку Алексея Навального было задержано более 200 человек. Из них 17 человек являются несовершеннолетними. Об этом сообщает эксперт комиссии, юрист Олег Галин.