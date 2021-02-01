На митинге 31 января в Уфе было задержано более 200 человек

На митинге 31 января в Уфе было задержано более 200 человек

Вчера, 10:37ПолитикаТимур Алмаев
Из них 17 человек — несовершеннолетние

По данным Общественной наблюдательной комиссии республики Башкортостан 31 января в Уфе на митинге в поддержку Алексея Навального было задержано более 200 человек. Из них 17 человек являются несовершеннолетними. Об этом сообщает эксперт комиссии, юрист Олег Галин.

На 48 часов задержаны 6 человек, в том числе координатор Штаба Навального Лилия Чанышева и юрист организации Федор Телин.

В тоже время общественная организация ОВД-Инфо сообщает о 70 задержанных в Башкирии. Из них 56 человек в Уфе и 14 в Стерлитамаке.

В МВД по Башкортостану пока никак не комментировали прошедший митинг, а также не озвучивали численность собравшихся.

Напомним в минувшее воскресенье в Уфе прошел второй за месяц митинг в поддержку Алексея Навального.

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