Дело бывшего вице-мэра Уфы Филиппова: свидетели исключают его вину

В суде выступили свидетели защиты.

В Уфимском районном суде продолжаются слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Вчера, 31 января, в суде слушали показания свидетелей защиты.

Напомним, следствие считает, что в 2011 году, когда господин Филиппов занимался строительным бизнесом, он «разработал и осуществил» схему продажи фирмы «Автореал». Тогда, по версии следствия, компания была переоформлена на фиктивного собственника Евгения Ивушкина, который в интересах Филиппова продал "Автореал" владельцу сети магазинов «Таганка» Андрею Смышляеву за 30 млн руб. При этом налог в размере 3,7 млн руб от этой сделки в доход государства не поступил. На одном из предыдущих заседаний один из свидетелей обвинения Рустэм Насыров сообщил, что бенефициаром этой сделки был он, а не Филиппов.

Заседание вчера было назначено на 14,30, но фактически началось с небольшим опозданием. Процесс длился чуть больше часа. За это время успели дать показания четыре свидетеля, трое из которых подтвердили показания, которые ранее дал Рустэм Насыров.

Первым в суде заслушали показания Рината Арсланова, бывшего работника компании «Энергогазстрой», которая принадлежала сестре Александра Филиппова Елене Горской. Он рассказал, что в то время был «партнером» Александра Филиппова. В 2009 году они купили участок, который был расположен на углу проспекта Салавата и улицы 50 лет СССР.

Показания дает Ринат Арсланов

- Юридически все это было записано на компанию, где учредителем был Филиппов. Я был партнёром, фактически. Два года мы пытались с этим участком что-то сделать. Планировали заработать, построить там небольшой офис с небольшой площадью. У нас не выходило, - рассказал господин Арсланов.

После этого партнеры продлили аренду участка, но построить на собственные деньги там ничего не могли, также, как и найти инвестора. Впоследствии у них стали копиться долги по аренде – 800 тыс руб, и они решили «избавиться от участка» «побыстрее» «за минимальное время». Тут о своем желании забрать компанию заявил Рустэм Насыров, партнёры согласились и отдали ему эту компанию за 10 тыс руб.

При этом Арсланов пояснил, что юридическим оформлением сделки он не занимался и к нотариусу не ходил.

Судья Анна Вольцова поинтересовалась, почему было принято решение переоформлять компанию на третьих лиц. Арсланов пояснил, что об этом попросил Насыров.

Второй показания дала старшая сестра Александра Филиппова – Елена Горская, которая в то время руководила компанией «Энергогазстрой».

Фото: Наталья Якунина

Она пояснила суду о том, что на одном из совещаний, которые часто проводились в ее компании в то время, Александр Филиппов и Ринат Арсланов сообщили о том, что у них имеется земельный участок и предложили построить на нем что-нибудь. Однако из-за того, что на тот момент у компании были две крупных стройки, на третий проект не было ни денег, ни сил. Насыров же, услышав о наличии такого участка, решил забрать его себе. Через некоторое время Александру Филиппову, по словам Горской, предложили работу в мэрии Уфы, куда он и ушел. После этого дела в компании пошли плохо, и она в январе 2014 года «ушла в банкротство».

- В 2012 году Александра Анатольевича назначили заместителем главы администрации Уфы. Разумеется, он уже не имел права ни на какую предпринимательскую деятельность. Поэтому он, естественно, уволился. Когда он раздумывал пойти или не пойти, я помню, что Насыров был недоволен. Он говорил, вот ты сейчас уйдешь, все развалится теперь, потому что Лена не сумеет. Ты уйдешь, и получится все плохо. В результате Александр Анатольевич ушел, контора дальше продолжала работать, но, действительно, стало все плохо. Получилось так, что у нас был крупный объект, который мы, к сожалению, не смогли довести до логического конца, чтобы действительно его полностью сдать и получить деньги, - сказала она.

По ее словам, Рустэм Насыров рассчитывал получить от этой сделки 5 млн руб «дивидендов», но проект не удался, поэтому никаких выплат он не получил, на что обиделся. Она пояснила, что Насыров требовал с нее эти деньги. Однако она сказала, что платить нечем. На что он ответил, что «с тебя взять нечего, зато у тебя есть брат, я устрою ему хорошую жизнь».

На вопрос адвоката о том, получил ли ее брат деньги со сделки по продаже компании «Автореал», она пояснила, что ничего не получил, никаких серьезных покупок в то время не совершал.

Третьим показания дал бывший юрист компании «Энергогазстрой» Юрий Семакович. Он подтвердил, что Насыров после того совещания, где был озвучен вопрос про земельный участок, «забрал эту тему себе». В связи с чем он брал на себя все риски по поиску покупателя, и т д , при этом, если сделка была успешной, и все выгоды тоже получал бы он.

Показания суду дает юрист Юрий Семакович. Фото: Наталья Якунина

- Забрал тему, это значит, что при реализации проекта, если он получится положительный, он (Насыров – прим. ред) является конечным и единственным бенефициаром всех этих сделок. Поэтому, это в деловых кругах называется забрать тему, - пояснил Юрий Семакович. - Фактически то, что он исполнил, он оформил право собственности на долю в уставном капитале на своего человека, которому он лично давал прямые указания, что с этой долей делать. Он говорил человеку кому, когда и за какую цену продавать, он давал команду юристу, какие документы составить для того, чтобы его человек продал эту контору, и при получении денег он через других людей эти деньги получал сам лично, вот, что значит забрал тему. То есть он забрал себе все проблемы с земельным участком, но в случае положительного результата он весь положительный результат получал на себя.

Судья Анна Вольцова поинтересовалась, откуда свидетелю стало известно о том, что Насыров получил деньги со сделки. Господин Семакович сообщил, что узнал об этом от третьих лиц, а также сам Насыров сообщил ему, что «эту сделку закрыл».

- Закрыта в каком плане? Каким образом вам стало известно, что он получил денежные средства? Он вам сказал, что вот эту сделку закрыл и получил деньги? - спросила Анна Вольцова.

- Вы поймите, уважаемый суд, так не говорят, я закрыл сделку и получил 28 миллионов рублей через то-то, то-то и то-то. Я спросил у него, что с «Автореалом». Он сказал, не переживай, там все нормально, сделку я закрыл. Это и означает, что она исполнена полностью. Закрыл сделку, это значит, что он реализовал право и получил встречное денежное возмещение, -пояснил свидетель.

Третий свидетель также пояснил суду, что ему известно о том, что Насыров требовал с сестры Филиппова 5 млн руб вознаграждения за работу в компании «Энергогазстрой». Эти деньги, по словам свидетеля, никак не связаны с компанией «Автореал». После того, как Насыров понял, что не сможет получить эти деньги с Горской, он стал требовать их с Филиппова, пояснил свидетель. На одной из встреч с Семаковичем Насыров сообщил ему, что «в рамках возбужденного дела на него (Насырова – прим. ред) давят, что если с ним (Насыровым – прим. ред.) рассчитаются, то он скажет так, как было, а если с ним не рассчитаются, то он скажет так, как ему надо».

Четвертым показания дал бизнесмен Алексей Жуков. Он рассказал, что Рустэм Насыров обращался к нему с просьбой найти покупателя для компании «Автореал». Жуков посоветовал ему компанию «Юнайтед регион». Этой компанией руководил Андрей Репчиков, который помог Насырову найти покупателей на участок. Он отметил, что имя Александра Филиппова в момент обсуждений не упоминалось.

О событиях 2011 года рассказывает Алексей Жуков. Фото: Наталья Якунина

Следующее заседание назначено на 7 февраля. В этот день снова должны заслушать показания свидетелей защиты.

Информацию о том, когда в суде смогут заслушать показания основного свидетеля обвинения Андрея Смышляева, в суде вчера не озвучили. Он в настоящее время проживает в Италии. Суд трижды обращался в УФСБ с просьбой доставить его в суд, но пока ответа не получил.