В Уфе в суде по делу Филиппова допросили следователя по особо важным делам

Марат Самойлов рассказал, что не оказывал давления на свидетеля Евгения Ивушкина.

Сегодня, 28 декабря, в Уфимском районном суде состоялось очередное заседание по делу бывшего вице-мера Уфы Александра Филиппова. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Сегодня допросили следователя по особо важным делам 2-го отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета Марата Самойлова.

Напомним, что он был вызван в суд по ходатайству государственного обвинителя на прошлом судебном заседании. Прокурор заявил суду о необходимости допросить этого свидетеля после показаний одного из ключевых свидетелей обвинения Евгения Ивушкина, который сейчас отбывает наказание за изнасилование в ИК-16 в Салавате. Последний на прошлом заседании заявил в суде, что в ходе следствия на него оказывалось давление, что перед процедурой «опознание» следователь указал ему на фотографию Филиппова и сказал, что «это плохой человек, на него надо указать».

Марат Самойлов сегодня пояснил суду, что в ходе следствия «никакого воздействия и давления» на Ивушкина не было, а заявление о том, что Ивушкин отказывается от своих показаний поступило только через месяц.

следователь по особо важным делам Марат Самойлов Фото: Наталья Якунина

- Ни в момент проведения следственного действия, ни после, в ближайший месяц никаких заявлений не поступало. Свидетелю были разъяснены все его права, - сказал Марат Самойлов.

Также по словам Самойлова, во время следствия Ивушкин не просил адвоката.

Ивушкин, с которым сегодня также было организовано общение посредством видеоконференцсвязи, те показания, которые он дал на прошлом заседании подтвердил. Однако, по его словам, подтвердить этого никто не сможет, так как кроме Самойлова и Ивушкина в комнате никого не было.

Следователь Самойлов позже также сообщит, что Ивушкин направлял еще одно заявление в прокуратуру, где сообщал, что на него оказывалось давление с целью того, чтобы он изменил показания 27 января. Кем именно было оказано это давление, следователь пояснить не смог.

Также сегодня суд отказал гособвинителю в ходатайстве об оглашении показаний главного свидетеля по делу владельца сети магазинов «Таганка» Андрея Смышляева. Соответствующее ходатайство представитель прокуратуры заявил также на прошлом заседании, однако защита выступила против. Тогда судья Анна Вольцова распорядилась обратиться в ЗАГС и узнать о наличии справки о смерти, а также в адресное бюро и в следственный комитет.

Фото: Наталья Якунина

Сегодня судья огласила информацию, которую представили в следственном комитете. Как следует из документов, Андрей Смышляев в розыск не объявлялся, по другим делам, находящимся в производстве следственного управления, не числится. Он проживает на территории Итальянской республики и в Россию не приезжает.

Представитель гособвинения вновь заявил ходатайство об оглашении его показаний, но Александр Филиппов и его защита высказались категорически против.

- Нет оснований для того, чтобы не вызывать его, не допросить, - сказала адвокат Зульфия Акбашева.

По ее словам, основанием для оглашения показаний может стать только смерть свидетеля, тяжелая болезнь, стихийное бедствие, если не удалось определить его местонахождение или в том случае, когда свидетель является гражданином иностранного государства.

- У нас в материалах дела нет данных, что он является гражданином иностранного государства. И у моего подзащитного, у и нас есть вопросы, которые мы хотели бы задать в ходе судебного следствия, поэтому мы настаиваем на его вызове и категорически против оглашения его показаний, - сказала она.

Судья распорядилась направить запрос в управление ФСБ с просьбой оказать содействие в розыске свидетеля Смышляева.

Следующее заседание состоится 22 января.

Напомним, что Александр Филиппов с 2012 года по март 2017 года в администрации Уфы курировал строительство, земельные и имущественные отношения.