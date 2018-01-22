Главный свидетель обвинения по делу Александра Филиппова не явился в суд

В Уфимском районном суде прошло очередное слушание по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

Сегодня в Уфимском районном суде прошли очередные слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ).

Судья Анна Вольцова. Фото: Наталья Якунина

Напомним, что на предыдущем заседании, которое было в декабре прошлого года, гособвинитель ходатайствовал об оглашении показаний главного свидетеля по делу владельца сети магазинов «Таганка» Андрея Смышляева, который не явился ни на одно из заседаний. Однако защита резко выступила против, отметив, что для этого нет никаких оснований. Тогда судья Анна Вольцова распорядилась направить запрос в управление ФСБ с просьбой оказать содействие в розыске свидетеля.

На сегодняшний процесс Андрей Смышляев снова не явился. Как прозвучало в суде, управлению ФСБ удалось выяснить, что он проживает на территории Италии. Однако обеспечить его явку в суд сегодня не представилось возможным.

Судья Анна Вольцова и гособвинитель. Представитель прокуратуры озвучивает материалы дела. Фото: Наталья Якунина

Представитель гособвинения Фото: Наталья Якунина

В связи с этим представитель гособвинения ходатайствовал об изменении порядка проведения судебного процесса, поэтому сегодня изучали материалы дела. Прокурор огласил показания свидетелей, в том числе тех, которые были опрошены в суде – Евгения Ивушкина и бывшего директора ООО «Энергогазстрой» Рустэма Насырова (компания принадлежит сестре Александра Филиппова Елене Горской), а также озвучил результаты судебной экспертизы, где эксперты установили, что бывший вице-мэр не заплатил государству 3,7 млн руб налогов от сделки по продаже компании «Автореал». Защита подсудимого обратила внимание суда на то, что результаты экспертизы вызывают сомнения, так как ее (экспертизу) выполнил сотрудник следственного комитета, «который полностью подчиняется руководству следственного комитета». По мнению адвоката Зульфии Акбашевой, такую экспертизу должен проводить сотрудник налогового органа.

Адвокат Зульфия Акбашева высказывает замечания к материалам дела. Фото: Наталья Якунина

Адвокат Зульфия Акбашева. Фото: Наталья Якунина

Следующее заседание назначено на 31 января.