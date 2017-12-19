Новый поворот в деле Александра Филиппова: на свидетеля оказывали давление

В Уфимском районном суде проходят слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова.

В Уфимском районном суде продолжились слушания по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч. 1 ст. 198 УК РФ). Сегодня на процессе допросили еще двух свидетелей обвинения. Общение с ними происходило с помощью видеоконференцсвязи, потому что Ильдар Султанов проживает в городе Евпатория, а Евгений Ивушкин отбывает наказание по статье «Изнасилование» в исправительной колонии № 16 города Салават.

Свидетель Евгений Ивушкин. Сейчас отбывает наказание в ИК № 16 в городе Салават.Сегодня на заседании он заявил о том, что в ходе следствия на него оказали давление. Фото: Наталья Якунина

Неожиданным поворотом в деле стали показания одного из основных свидетелей Евгения Ивушкина, который в ходе судебного заседания рассказал о том, что во время следственных действий следователь оказывал на него давление. Он рассказал, что в 2011 году к нему обратился Захаров с просьбой стать формальным учредителем ООО «Автореал». Ивушкин с этим предложением согласился, за что впоследствии получил вознаграждение в размере 7 тысяч рублей. Для того, чтобы провести все формальные моменты сделки, Ивушкин вместе с Захаровым ездил к нотариусу, который проводил сделку, в банк, а также в офис фирмы «Таганка». Мужчина подписывал там документы, не вдаваясь в подробности того, что они значат. Он ничего не знал о суммах сделок по покупке и продаже компании, а также о том, кому компания принадлежала и кому планировалось ее продать. Также, по его словам, ни на одной из этих встреч он не видел Александра Филиппова и вообще с ним лично не знаком. Однако в ходе следствия Ивушкин давал другие показания: о том, что он видел господина Филиппова на этих сделках.

Судья Анна Вольцова Фото: Наталья Якунина

Чтобы разъяснить этот вопрос, судья Анна Вольцова попросила бывшего вице-мэра Уфы подойти к видеокамере для того, чтобы Ивушкин смог сказать, знаком ли он с этим мужчиной. Ивушкин ответил, что первый раз увидел этого человека на фотографиях, которые ему показал следователь и попросил указать на него (Филиппова – прим. ред.).

- Когда опознание производилось, давление на вас какое-то оказывалось? - спросила Анна Вольцова.

- Мне сказали, короче, показать на этого человека, и всё, - ответил Ивушкин.

- Кто вам сказал и для чего? - задала еще один уточняющий вопрос судья.

- Ну для чего, я не знаю, - ответил свидетель.

- Ну почему вы это сделали?

- Попросили.

- Кто вас попросил?

- Сотрудники, оперативники.

- Для чего вы это сделали?

- Ну вы же сами знаете, в каком я положении. (Евгений Ивушкин отбывает наказание в колонии № 16 в Салавате по статье «Изнасилование» - прим. ред.)

Александр Филиппов (слева) и его адвокат слушают показания Евгения Ивушкина. Фото: Наталья Якунина

Позднее адвокату он скажет:

- Мне до 2025 года сидеть, всякое может произойти.

Защитник Александра Филиппова знакомит Евгения Ивушкина с протоколом допроса во время следствия. Фото: Наталья Якунина

По словам свидетеля, следователь попросил опознать Филиппова перед тем, как началось опознание, где присутствовали сотрудники колонии и другие осужденные.

Свидетель Ильдар Султанов.

После этого Ивушкин вместе со своим адвокатом, которого ему наняли друзья, обращался с заявлением о том, что процессуальное действие «опознание» было проведено с нарушением, но получил отказ.

После этих показаний представитель гособвинения заявил ходатайство о вызове на допрос следователя, который проводил это следственное мероприятие. Защита Александра Филиппова была против, но суд удовлетворил просьбу гособвинителя.

Адвокат Зульфия Акбашева задает вопросы Ильдару Султанову. Фото: Наталья Якунина

Другой свидетель Ильдар Султанов рассказал, что в 2011 году к нему обратился его знакомый Рустэм Насыров и попросил помочь найти номинального владельца для одной компании. Сам Султанов «не занимался с физическими лицами» и посоветовал знакомому обратиться к Александру Мустафину. Название компании, для которой искали владельца, он узнал лишь во время следствия. Через некоторое время Насыров обратился к Султанову с просьбой обналичить денежные средства, но с какой именно компанией это связано, ему неизвестно.

- Насыров всегда обращался ко мне с такими просьбами. Но, конкретно то, что какие-то деньги были привязаны к какой-то сделке, я не могу сказать. Я не знаю, - сказал Ильдар Султанов.

Он отметил, что согласился выполнить эту просьбу и предоставил своему другу данные компании «Кивар». После того, как деньги поступили на счет фирмы, Султанов их снял в банке и передал Насырову.

- Когда деньги поступают на счет фирмы-однодневки, которой скорее всего являлось ООО «Кивар», на эти деньги покупаются векселя или снимаются просто в банке, или передаются владельцу, - сказал Ильдар Султанов.

Информации о том, причастен ли к этой сделке Александров Филиппов, он не знает.

Свидетель добавил, что познакомился с Филипповым во время боев, которые проходили в «Огнях Уфы».

Еще один свидетель обвинения Андрей Смышляев сегодня в суд не явился. Прокурор заявил ходатайство об оглашении его показаний. Но Александр Филиппов, как и его защита, высказались против.

- Отсутствуют основания для оглашения показаний свидетеля Смышляева, - сказала адвокат Зульфия Акбашева. – В статье 281 описаны конкретно ситуации, когда могут быть оглашены показания свидетеля, это смерть свидетеля, тяжелые болезни, стихийные действия или, когда неизвестно его местоположение, а у нас есть данные о его последнем местонахождении. Ситуация со Смышляевым не попадает ни под один из этих пунктов, поэтому необходимо еще раз попытаться найти и доставить его или исключить из числа доказательств.

Судья Анна Вольцова распорядилась обратиться в ЗАГС и узнать о наличии справки о смерти и в адресное бюро.