В Уфе часть протестующих направилась к площади Салавата Юлаева

В Уфе часть протестующих направилась к площади Салавата Юлаева

Вчера, 14:25ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: Николай Бажин / vk.com
Участники протестной акции в поддержку Навального от Дома Республики отправились к площади Салавата Юлаева.

Сегодня, 31 января, участники протестной акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального после небольшой манифестации возле Дома Республики в Уфе направились к площади Салавата Юлаева. Впрочем, часть из них покинула ряды протестующих и отправилась по своим делам.

К слову, там планировалось проведение сельскохозяйственной ярмарки, по крайней мере, её проведение анонсировали ранее городские власти. на площади и в самом деле виднелись несколько фургонов, однако никакой покупательской активности не было.

Протестующие дошли до площади Салавата Юлаева. Некоторые их них стали выкрикивать новость о том, что на площадь приехала лидер уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Однако вскоре в соцсетях появилась новость, что она задержана. Юрист штаба Навального в Уфе Федор Телин тоже задержан, по данным канала ОВД-инфо.

Участники шествия выкрикивают лозунги «Свободу!», «Позор!» и т. д. Из громкоговорителей над площадью разносится текст о нарушении порядка митингующими.

Источник Mkset передает, что от конгресс-холла в сторону Башгосуниверситета побежало много людей, видимо, опасаясь задержаний.

Пока митингующие заполнили площадь Салавата Юлаева и продолжают периодически выкрикивать различные лозунги. На некотором расстоянии от них выстроились колонны сотрудников полиции в защитных касках и бронежилетах.

Mkset следит за ситуацией.

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