В Уфе часть протестующих направилась к площади Салавата Юлаева

Протестующие дошли до площади Салавата Юлаева. Некоторые их них стали выкрикивать новость о том, что на площадь приехала лидер уфимского штаба Навального Лилия Чанышева. Однако вскоре в соцсетях появилась новость, что она задержана. Юрист штаба Навального в Уфе Федор Телин тоже задержан, по данным канала ОВД-инфо.