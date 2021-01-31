В Уфе участники протестного шествия добрались до Дома Республики, есть задержанные

- Полиция рассекла общую массу протестующих на несколько частей, которые были постепенно оттеснены от Дома Республики в стороны. Наиболее активных участников, которые выкрикивали лозунги и старались завести людей, задерживают, часть из них убежала, - рассказал Николай Бажин в прямом эфире во время трансляции с места событий.