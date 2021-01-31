В Уфе участники протестного шествия добрались до Дома Республики, есть задержанные

В Уфе участники протестного шествия добрались до Дома Республики, есть задержанные

Вчера, 13:51ПолитикаТатьяна МайороваPhoto: Николай Бажин / vk.com
Участники протеста собрались возле Дома Республики в Уфе, полиция задерживает тех, кто проявляет наибольшую активность.

Сегодня, 31 января, ближе к 14.00 шествие участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, добралось к Дому Республики. Их встретили сотрудники полиции. Из громкоговорителей доносится предупреждение о том, что участие в мероприятии является нарушением закона и влечет ответственность.

Photo:Николай Бажинvk.com

Митингующие заняли большое пространство возле Дома Республики. Сотрудники полиции задерживают наиболее активных участников акции и уволят в автозаки.

Митингующие выкрикивают лозунги «Мы здесь власть!», «Вы должны нас защищать!» и другие.

Photo:Николай Бажинvk.com

По приблизительным подсчетам в акции принимают участие около тысячи человек. Среди участников митинга есть как студенты, так и люди пенсионного возраста. Много 30- и 40-летних участников.

Photo:Николай Бажинvk.com

Как передает видеоблогер Николай Бажин, один из молодых парней попытался размахивать российским флагом, но, увидев приближающегося к нему сотрудника полиции, бросил флаг в снег и убежал.

- Полиция рассекла общую массу протестующих на несколько частей, которые были постепенно оттеснены от Дома Республики в стороны. Наиболее активных участников, которые выкрикивали лозунги и старались завести людей, задерживают, часть из них убежала, - рассказал Николай Бажин в прямом эфире во время трансляции с места событий.

При этом фактов грубого применения силы полицией к протестующим возле Дома Республики пока не было отмечено.

Mkset следит за ситуацией.

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