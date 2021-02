В Уфе участники протестного шествия добрались до Дома Республики, есть задержанные

Участники протеста собрались возле Дома Республики в Уфе, полиция задерживает тех, кто проявляет наибольшую активность.

Сегодня, 31 января, ближе к 14.00 шествие участников несанкционированного митинга в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, добралось к Дому Республики. Их встретили сотрудники полиции. Из громкоговорителей доносится предупреждение о том, что участие в мероприятии является нарушением закона и влечет ответственность. Photo: Николай Бажин vk.com Митингующие заняли большое пространство возле Дома Республики. Сотрудники полиции задерживают наиболее активных участников акции и уволят в автозаки. Митингующие выкрикивают лозунги «Мы здесь власть!», «Вы должны нас защищать!» и другие. Photo: Николай Бажин vk.com По приблизительным подсчетам в акции принимают участие около тысячи человек. Среди участников митинга есть как студенты, так и люди пенсионного возраста. Много 30- и 40-летних участников. Photo: Николай Бажин vk.com Как передает видеоблогер Николай Бажин, один из молодых парней попытался размахивать российским флагом, но, увидев приближающегося к нему сотрудника полиции, бросил флаг в снег и убежал. - Полиция рассекла общую массу протестующих на несколько частей, которые были постепенно оттеснены от Дома Республики в стороны. Наиболее активных участников, которые выкрикивали лозунги и старались завести людей, задерживают, часть из них убежала, - рассказал Николай Бажин в прямом эфире во время трансляции с места событий. При этом фактов грубого применения силы полицией к протестующим возле Дома Республики пока не было отмечено. Mkset следит за ситуацией.

