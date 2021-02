Глава Башкирии Радий Хабиров внес изменения в указ о составе межведомственной комиссии по формированию современной городской среды.

Так, у комиссии появились новые полномочия – она будет рассматривать проекты в рамках программы «Башкирские дворики». Вторым изменением стало включение в состав комиссии нового председателя Общественной палаты РБ Ростислава Мурзагулова.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter