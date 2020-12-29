Ростислав Мурзагулов вошел в совет по межнациональным отношениям при главе Башкирии

Ростислав Мурзагулов вошел в совет по межнациональным отношениям при главе Башкирии

Сегодня, 13:25ПолитикаАнна КононоваPhoto: Facebook
Недавно назначенный на место председателя Общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов вошёл в состав совета по межнациональным отношениям при глав республики. Соответствующий указ подписал Радий Хабиров.

Кроме того, в состав вошла начальник управления по общественно-политическому развитию Гуллярия Ялчикаева. При этом из состава Совета исключены экс-руководитель Общественной палаты РБ Ольга Панчихина, а также бывший вице-премьер республиканского правительства Фанур Ягафаров.

Напомним, Ростислав Мурзагулов был избран председателем Общественной палаты. Тогда же он заявил, что намерен покинуть совет директоров ИА «Башинформ». Кроме тогого, Мурзагулов выпустил клип «Моргенштерн», который вошёл в топ-10 чарта BandLink, хотя сам рэп-трек и видео вызвали неоднозначные эмоции в обществе.

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