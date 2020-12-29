Ростислав Мурзагулов вошел в совет по межнациональным отношениям при главе Башкирии

Напомним, Ростислав Мурзагулов был избран председателем Общественной палаты. Тогда же он заявил, что намерен покинуть совет директоров ИА «Башинформ». Кроме тогого, Мурзагулов выпустил клип «Моргенштерн», который вошёл в топ-10 чарта BandLink, хотя сам рэп-трек и видео вызвали неоднозначные эмоции в обществе.