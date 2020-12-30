Ростислав Мурзагулов объяснил членам Общественной палаты РБ смысл своего клипа

Ростислав Мурзагулов объяснил членам Общественной палаты РБ смысл своего клипа

Вчера, 21:05ОбществоКарина МамаеваPhoto: allufa.ru
Сегодня, 30 декабря, Ростислав Мурзагулов провел заседание Общественной палаты Башкирии. В ходе совещания члены совета попросили объяснить смысл своего клипа «Я как Моргенштерн».

В ответ председатель Общественной палаты Башкирии попросил их поднять руки, если они знают о случаях коррупции в органах власти, в том числе в Башкирии. Практически единогласно общественники подняли руки.

— Мы с вами не представители органов власти, и мы вправе креативно показывать болевые точки общества. Мы можем быть активными и интересными. Расуль Карабулатов, вот вы, например, могли бы спеть о тех проблемах в культурной жизни республики, почему нет? Я не настаиваю на одинаковом чувстве юмора, мы можем возражать друг другу. Если считаете, ограничим кодексом этики наше поведение, но есть такое искусство «рэп», и мне хотелось достучаться до тех, кто его слушает, — предложил Ростислав Мурзагулов.

Напомним, ранее на пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров заявил о том, что клип Мурзагулова нанес ему репутационный ущерб.

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