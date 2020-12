Ростислав Мурзагулов ответил на критику своего клипа главой Башкирии

На вчерашней пресс-конференции глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал клип председателя Общественной палаты Ростислава Мурзагулова на песню «Моргенштерн». Позже последний дал ответ недовольствам Хабирова.

Напомним, Ростислав Мурзагулов выпустил клип на песню «Моргенштерн», в котором высмеивает стереотипы о чиновниках. Видео было снято в разных местах, в том числе в Белом доме в Уфе. Вчера Радий Хабиров сообщил, что не оценил клип. Кроме того, заявил, что Мурзагулов тем самым нанес репутационный ущерб. Председатель ОП на личной странице во ВКонтакте прокомментировал ситуацию. Он признался, что искренне не хотел подставлять Радия Хабирова и считает его хорошим и честным человеком. Башкирии с ним повезло, он не просто чиновник, он — миссионер. Но я не согласен с его консерватизмом. Именно поэтому я больше не возглавляю Башинформ, написал Ростислав Мурзагулов. Он также добавил, что «Общественная палата не будет слишком уж приятной для чиновничьей армады структурой».

