Ростислав Мурзагулов ответил на критику своего клипа главой Башкирии

Напомним, Ростислав Мурзагулов выпустил клип на песню «Моргенштерн», в котором высмеивает стереотипы о чиновниках. Видео было снято в разных местах, в том числе в Белом доме в Уфе. Вчера Радий Хабиров сообщил, что не оценил клип. Кроме того, заявил, что Мурзагулов тем самым нанес репутационный ущерб.