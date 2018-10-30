В Башкирии назначили нового министра ЖКХ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров назначил исполняющим обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства республики Михаила Киреева. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Прежний министр ЖКХ Юрий Афонин покинул свой пост, став депутатом Госсобрания Башкирии.

Михаил Киреев известен тем, что в 2015-2017 годы он работал в администрации Стерлитамака, а затем - в администрации Красногорска, которую возглавлял нынешний глава региона.

Справка. Михаил Юрьевич Киреев родился 20 февраля 1975 года в Стерлитамаке. Окончил Самарский институт инженеров железнодорожного транспорта, Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета.

Трудовую деятельность начал в 1993 году в локомотивном депо «Стерлитамак» Куйбышевской железной дороги, где работал помощником машиниста, мастером, инженером.

В 2003–2005 годах – начальник участка ГУП «Гостранссигнал» РБ.

В 2005–2007 годах – директор ГУП «Башхимпромэнерго» РБ.

В 2007 году – заместитель исполнительного директора ООО «Фининвест Сервис».

В 2007–2010 годах – директор ООО «Уралхимпромэнерго».

В 2010–2011 годах – и.о. директора МУП «Межрайкоммунводоканал» городского округа город Стерлитамак Министерства жилищно-коммунального хозяйства РБ.

В 2011–2015 годах – и.о. директора, директор МУП «Электрические сети» городского округа город Стерлитамак.

В 2015–2017 годах – первый заместитель главы администрации городского округа город Стерлитамак по развитию и строительству.