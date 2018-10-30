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В Башкирии назначили нового министра ЖКХ
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Уфалогия: ТранспортВласть без цензурыБолеем за наших
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В Башкирии назначили нового министра ЖКХ

Сегодня, 14:48ПолитикаРазиф АбдуллинФото: glavarb.ru
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